Deju koncerts "Vizbuļu putenis"

Deju koncerts "Vizbuļu putenis"

19. aprīlī plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centrā notiks senioru deju kopas "Astras" koncerts "Vizbuļu putenis", kurā piedalīsies: "Vēlreiz" no Bauskas, "Aiva" no Skrīveriem, "Madaras" no Salaspils, "Aspazijas" (Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija), "Preilenes" no Siguldas pagasta, "Sniegaroze" no Siguldas novada, "Magdalēna" un "Vēlreiz" no Tukuma, "Rudens rozes" no Vecumniekiem, "Jautrās vecmāmiņas" no Aizkraukles, "Astras" un "Svilpastes" no Ogres.