Sestdiena, 21.03.2026 12:24
Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Deportācijas un genocīda upuru piemiņas pasākums kopā ar Sandru Kalnieti

27 Mar Rembates Tautas nams
11:30
27. martā plkst. 11.30 Rembates Tautas namā atceres pasākums deportācijas un komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Rīta pārdomas pie brokastu tējas kopā ar Sandru Kalnieti.

Sandra Kalniete ir viena no nozīmīgākajām Latvijas sabiedriskajām un politiskajām personībām, kuras dzīvesstāsts cieši saistīts ar tautas vēstures traģiskajām lappusēm. Sandra Kalniete ir personība, kuras dzīvesstāsts dziļi aizkustina – viņa dzimusi izsūtījumā Sibīrijā, piedzīvojot savas ģimenes traģisko likteni padomju represiju laikā. Šī pieredze viņas dzīvei devusi īpašu jēgu – saglabāt šo notikumu daudzu cilvēku atmiņās. Viņas dzīvesstāsts atgādina par vēstures sāpēm un vienlaikus iedvesmo saglabāt brīvību, taisnīgumu un cilvēcību nākamajām paaudzēm.

Sandra Kalniete aktīvi iesaistījās Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā. Viņa ir arī rakstniece, kura savos darbos atklāj deportāciju un represiju smago realitāti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?