Sandra Kalniete ir viena no nozīmīgākajām Latvijas sabiedriskajām un politiskajām personībām, kuras dzīvesstāsts cieši saistīts ar tautas vēstures traģiskajām lappusēm. Sandra Kalniete ir personība, kuras dzīvesstāsts dziļi aizkustina – viņa dzimusi izsūtījumā Sibīrijā, piedzīvojot savas ģimenes traģisko likteni padomju represiju laikā. Šī pieredze viņas dzīvei devusi īpašu jēgu – saglabāt šo notikumu daudzu cilvēku atmiņās. Viņas dzīvesstāsts atgādina par vēstures sāpēm un vienlaikus iedvesmo saglabāt brīvību, taisnīgumu un cilvēcību nākamajām paaudzēm.
Sandra Kalniete aktīvi iesaistījās Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā. Viņa ir arī rakstniece, kura savos darbos atklāj deportāciju un represiju smago realitāti.