9.30 Nūjošanas pārgājiens Ogre – Ciemupe. Starts Krasta laukumā Ogrē. Ja nepieciešamas nūjošanas nūjas, lūgums norādīt sava auguma garumu, piesakoties pasākumam, lai varam sagatavot nepieciešamo ekipējumu.
Ciemupes sporta laukumā:
10. 00 Stafetes lieliem un maziem, kurās var piedalīties bērni, vecāki un vecvecāki.
Pie Ciemupes Tautas nama:
Amatierkolektīvu priekšnesumi
No 12.00:
-Mākslas darbnīca
15 ģimenēm, iepriekš piesakoties, piedāvājam kopā ar mākslas terapeitu izmantot iespēju izjust mākslas terapeitisko efektu un justies kā māksliniekiem, visai ģimenei kopīgi pie molberta radot kopgleznu.
-Mezglu siešanas un ugunskura kurināšanas pamatu apgūšanas darbnīca
Dodoties dabā, ugunskura iekuršana tam atļautās vietās ir īpaša – tas sniedz gaismu, siltumu un īpašu noskaņu. Arī izturīgāku mezglu sasiešanas prasmes var lieti noderēt - mēs visi zinām apaļo jeb cilpas mezglu, bet kā ir ar jūrnieku mezglu vai astotnieku ar cilpu?
-Galdnieka darbnīca bērniem
Kopā ar profesionālu galdnieku būs iespēja gūt praktiskas iemaņas kokmateriālu apstrādē, kopīgi gatavojot koka vilciņus.
-Uz ugunskura gatavota zupa
Pieteikšanās pasākumam, rakstot uz
Savukārt Ģimenes dienu Ogrē svinēsim 4. jūnijā, seko informācijai!
Oveselība pasākumu organizē ar Ogres novada pašvaldības un ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) atbalstu.
Informāciju sagatavoja Oveselība