Piektdiena, 10.10.2025 00:00
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:00
Arvīds, Arvis, Druvis

Diena kopā ar ģimeni Ciemupē

14 Mai
09:30
Diena kopā ar ģimeni Ciemupē

Diena kopā ar ģimeni Ciemupē

14 Mai
09:30

Ģimene ir neredzamām saitēm saistīta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešamais patvērums. Oveselība aicina stiprināt savas superkomandas - ģimenes - vienotību, pavadot dienu kopā svaigā gaisā, piedaloties dažādās aktivitātēs – gan sportiskās, gan radošās, baudot amatierkolektīvu priekšnesumus un cienājoties ar zupu, kas taps uz ugunskura. Tiekamies 14. maijā!

9.30 Nūjošanas pārgājiens Ogre – Ciemupe. Starts Krasta laukumā Ogrē. Ja nepieciešamas nūjošanas nūjas, lūgums norādīt sava auguma garumu, piesakoties pasākumam, lai varam sagatavot nepieciešamo ekipējumu.


Ciemupes sporta laukumā:
10. 00 Stafetes lieliem un maziem, kurās var piedalīties bērni, vecāki un vecvecāki.


Pie Ciemupes Tautas nama:
Amatierkolektīvu priekšnesumi


No 12.00:
-Mākslas darbnīca
15 ģimenēm, iepriekš piesakoties, piedāvājam kopā ar mākslas terapeitu izmantot iespēju izjust mākslas terapeitisko efektu un justies kā māksliniekiem, visai ģimenei kopīgi pie molberta radot kopgleznu.

-Mezglu siešanas un ugunskura kurināšanas pamatu apgūšanas darbnīca
Dodoties dabā, ugunskura iekuršana tam atļautās vietās ir īpaša – tas sniedz gaismu, siltumu un īpašu noskaņu. Arī izturīgāku mezglu sasiešanas prasmes var lieti noderēt - mēs visi zinām apaļo jeb cilpas mezglu, bet kā ir ar jūrnieku mezglu vai astotnieku ar cilpu?

-Galdnieka darbnīca bērniem
Kopā ar profesionālu galdnieku būs iespēja gūt praktiskas iemaņas kokmateriālu apstrādē, kopīgi gatavojot koka vilciņus.

-Uz ugunskura gatavota zupa
Pieteikšanās pasākumam, rakstot uz


Savukārt Ģimenes dienu Ogrē svinēsim 4. jūnijā, seko informācijai!


Oveselība pasākumu organizē ar Ogres novada pašvaldības un ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) atbalstu.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?