Ēdiens veido mūsu identitāti. Tas norāda gan uz piederību noteiktām grupām, gan uz to, ka mums ir konkrētas tradīcijas. Ar gastronomijas starpniecību iespējams uzzināt vairāk par sociālo vēsturi, mantojumu, rosināt ieskatīties savas dzimtas vēsturē, interesēties par sava reģiona virtuvi, kā arī saskatīt atšķirīgo dažādu laikmetu ikdienā un vērtību sistēmā.
21. aprīlī plkst. 18.00
Latviešu virtuve 20. gadsimta sākumā
5. maijā plkst. 18.00
Latvijas nacionālās virtuves veidošanās 20. gs. 30. gados
Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste