Divi lekciju vakari par ēdiena kultūru un gastronomijas vēsturi

5 Mai
18:00
Divi lekciju vakari par ēdiena kultūru un gastronomijas vēsturi

Divi lekciju vakari par ēdiena kultūru un gastronomijas vēsturi

5 Mai
18:00

Ogres Vēstures un mākslas muzejā divos bezmaksas lekciju vakaros ēdiena kultūras pētniece Dr.art. Astra Spalvēna, LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece aizvedīs negaidītiem faktiem un atskārsmēm piepildītā ceļojumā Latvijas gastronomijas pēdējā simtgadē. Aizraujošajā stāstījumā būs iespēja uzzināt, ko ēda vai gribēja ēst mūsu priekšteči, kas veidoja un ietekmēja to, ko dēvējam par Latvijas nacionālo virtuvi. Vai nacionālais ēdiens ir karbonāde ar majonēzes rūtiņām vai varbūt zirņi ar speķi?

Ēdiens veido mūsu identitāti. Tas norāda gan uz piederību noteiktām grupām, gan uz to, ka mums ir konkrētas tradīcijas. Ar gastronomijas starpniecību iespējams uzzināt vairāk par sociālo vēsturi, mantojumu, rosināt ieskatīties savas dzimtas vēsturē, interesēties par sava reģiona virtuvi, kā arī saskatīt atšķirīgo dažādu laikmetu ikdienā un vērtību sistēmā.

21. aprīlī plkst. 18.00
Latviešu virtuve 20. gadsimta sākumā
5. maijā plkst. 18.00
Latvijas nacionālās virtuves veidošanās 20. gs. 30. gados

Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

