Sestdiena, 21.03.2026 12:24
Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Dokumentālā filma "Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons"

28 Mar Rembates Tautas nams
14:00
28. martā plkst. 14.00 Rembates Tautas namā būs iespēja noskatīties dokumentālo filmu "Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons". Filma turpina režisores Dzintras Gekas nozīmīgo darbu, iemūžinot latviešu Sibīrijas stāstus. Šoreiz tā atklāj aktiera Mārtiņa Vilsona dzīvesstāstu. Caur viņa pieredzi un atmiņām skatītājam paveras dziļi personisks, bet vienlaikus arī visas tautas vēsturē sakņots stāsts - par piedzimšanu izsūtījumā, izdzīvošanu un dvēseles spēku. Ieeja bez maksas.

