Dokumentālā filma "Visi putni skaisti dzied"

30 Mar Ogres novada Kultūras centrs
19:00
30. martā plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā demonstrēs režisores Kristas Burānes dokumentālo filmu “Visi putni skaisti dzied”, kas ir dokumentāri muzikāla filma par pasaules galu, kurš nemanāmi notiek mūsu acu priekšā, strauji sarūkot dabas daudzveidībai. Kas notiks ar mums, ja pasaule, par kuru turpinām dziedāt, izzudīs pavisam? Vai kopā ar to izzudīsim arī mēs?

Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijā un Eiropā strauji izzūd daudzu putnu sugas. Arī tās, kas no senseniem laikiem ir apdziedātas latviešu tautas dziesmās. Bez šiem putniem nav iedomājama latviešu mitoloģiskā pasaules uzbūve un uztvere.

Pieci aktieri un koris, kas dodas izbraukuma izrādē uz dažādām Latvijas vietām, piedzīvo satikšanos ar dzelteno cielavu, lauka cīruli, balmugurdzeni, griezi un mežirbi. Viņu balsis mūsu mežos un laukos gandrīz vairs nav dzirdamas cilvēku intesīvās saimniekošanas dēļ.

