Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijā un Eiropā strauji izzūd daudzu putnu sugas. Arī tās, kas no senseniem laikiem ir apdziedātas latviešu tautas dziesmās. Bez šiem putniem nav iedomājama latviešu mitoloģiskā pasaules uzbūve un uztvere.
Pieci aktieri un koris, kas dodas izbraukuma izrādē uz dažādām Latvijas vietām, piedzīvo satikšanos ar dzelteno cielavu, lauka cīruli, balmugurdzeni, griezi un mežirbi. Viņu balsis mūsu mežos un laukos gandrīz vairs nav dzirdamas cilvēku intesīvās saimniekošanas dēļ.