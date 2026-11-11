Dokumentālā īsfilma par ikšķilieti Daini Bremzi Ikšķilē

Ikšķiles Kultūras biedrība, sadarbībā ar foto un video māksliniekiem Jurģi Kreili un Ievu Kaņepi, turpina dokumentālo stāstu virkni par Ikšķilei nozīmīgiem cilvēkiem. Šoreiz ir tapusi dokumentālā īsfilma “Par kamanām, virāžām un dzīvi”, kas ir stāsts par Daini Bremzi – ikšķilieti, 1978. gada Pasaules čempionu kamaniņu sportā divnieku ekipāžām kopā ar Aigaru Kriķi, XII un XIII ziemas olimpisko spēļu dalībnieku, trīskārtēju PSRS čempionu, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu (1998-2001).
Tas ir vienkāršs, patiess un sirsnīgs stāsts par jaunu puišu enerģiju, kustību prieku, aizraušanos ar dažādiem sporta veidiem, kas pāraug nopietnā profesionālā kamaniņu sportistu karjerā, par vecāku atbalstu, kā arī entuziasmu pašu rokām izveidojot treniņu trases Ikšķilē. Tas ir stāsts par Latvijas kamaniņu sporta pirmsākumiem, sportistiem un treneriem – iespējām un izaicinājumiem, par entuziasmu, drosmi un neatlaidību.
Filma tapusi ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projektu konkursā “R.A.D.I. - Ogres novadam 2026”