Distances maršruti ir dažādi un norisinās Latvijas teritorijas skaistākajās vietās. Kā piemēram,- Ogre - Zilie kalni , Jēkabpils - Vecās Sūnu skolas stadions, Pļaviņās norisinājās pilsētas posms, Rīga - Biķernieku trase/ Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, Liepāja - Pludmales posms/ Beberliņu sporta un atpūtas bāze un Karostas teritorija.
2022. gada sezonā būs 5 posmi:
29.05. Ogre - Dabas parkā "Ogres Zilie kalni",
19.06. Jēkabpils - Sūnu skolas stadions,
23.07. Pļaviņas - "Mežezers",
20.08. Rīga - Biķernieku trase,
17.09. Liepāja - pludmales posms/ Zirgu sala.
Distance sevī ietver dažādu grūtību pārvarēšanu, piemēram, koka barjeru sienas, virvju tīklus, dzeloņstieples, auto riepas, ledaina ūdens baseinu, atkarībā no norises vietas distancē var būt iekļaut arī grāvji, dubļu bedres, ūdens tilpnes un citi dabas veidoti šķēršļi. Distances uzdevumi ir smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana un pat atmiņu testi, šķēršļi tiek veidoti tā, lai ikviens tos varētu pārvarēt. Tu noteikti būsi pārsteigts par savām spējām!
Spied šeit un iepazīsties ar Drosmes skrējiena 2022. nolikumu.
Vairāk: DROSMES SKRĒJIENS | Home (drosmesskrejiens.lv)