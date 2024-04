"Drosmes skrējiens" Ogrē

Skrējienā var piedalīties individuāli, ar ģimeni komandā, ar kolēģiem komandā, ar draugiem vai domubiedriem komandā. Dalībnieku vecums - no 18 gadiem. Personas no 14 gadu vecuma var piedalīties individuāli ar rakstisku vecāku atļauju, jaunāki - tikai kopā ar pieaugušo.



"Drosmes skrējiens" kā sporta pasākums norisinās no 2016.gada, ikreiz pulcējot gan jaunus, gan ne tik jaunus, gan profesionālus sportistus, gan sporta entuziastus, radot pozitīvu un emocijām bagātu sporta atmosfēru. Distances maršruti ir dažādi un norisinās Latvijas teritorijas skaistākajās vietās.



2023.gada sezonā būs pieci posmi: 21.maijā Ogre (7 un 14 km) - dabas parks "Ogres Zilie kalni", 10.jūnijā Telšiai LT (5 un 10 km) - Zakso kalnas, 22.jūlijā Daugavpils (7un 14 km) - "Ruģeļu ūdenskrātuve" un apkārtne, 19.augustā Rīga (7 un 14 km) - Biķernieku trase, 16.septembrī Liepāja (7 un 14 km) - pludmales posms.



Distance sevī ietver dažādu grūtību pārvarēšanu: dažāda lieluma un formas koka barjeru sienas, virvju tīklus, dzeloņstieples, auto riepas, ledaina ūdens baseinu, atkarībā no norises vietas distancē var būt iekļaut arī grāvji, dubļu bedres, ūdens tilpnes un citi dabas veidoti šķēršļi. Distances uzdevumi ir smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana un pat atmiņu testi, šķēršļi tiek veidoti tā, lai ikviens tos varētu pārvarēt. Tu noteikti būsi pārsteigts par savām spējām!



Vairāk informācijas vietnē www.drosmesskrejiens.lv.