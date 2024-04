Dubultmaratons "Taisnais" no Sauriešiem līdz Ērgļiem notiks 8. oktobrī

Lai būtu interesanti dažādu distanču skrējējiem un nūjotājiem, “Taisnais” piedāvā trīs dažāda garuma distances: dubultmaratonu (84,4 km) no Sauriešiem līdz Ērgļiem, maratonu (42,195 km) no Suntažiem līdz Ērgļiem un pusmaratonu (21,09 km) no Taurupes līdz Ērgļiem.

Dubultmaratons “Taisnais”, kuru organizē biedrība “Taisnais”, notiek jau piekto gadu. Kopš pirmā skrējiensoļojuma 2018. gadā atbalstām bērnus, kuri vēlas sportot, bet iedzimtas vai iegūtas traumas dēļ to nespēj. Ikviens skrējējs ziedo, maksājot dalības maksu, un tiek vākti arī papildu ziedojumi. Šogad savāktā nauda tiks Artūram Stradam no Ogres, kuram cerebrālās triekas radītas pārvietošanās grūtības. Nauda tiks izmantota fitnesa treniņiem. Artūrs mācās Jumpravas speciālās internātpamatskolas 9. klasē, bet brīvdienās trenējas Ogrē. Artūrs aktīvi piedalās Bērnu un jauniešu para sporta apvienībā. Šogad Čehijā sacensībās 100 metru braukšanā ar ratiņkrēslu viņš ieguva pirmo vietu. Artūrs sūta sveicienus sacensību dalībniekiem, viņš sagaidīs ātrākos skrējējus finišā kopā ar Ērgļu stacijas priekšnieku Māri Olti un DJ Kārli.

Sacensības ir atvērtas ikvienam cilvēkam, kuram ir kustības prieks. Distances segums – noblietēta smilts un grants – ir kājām saudzējošs. Abpus ceļam ir daudz ko redzēt – meži mijas ar klajumiem, upītēm un purvainām vietām. Iespējams sastapt miermīlīgus meža iemītniekus – stirnas, briežus un zaķus. Lāči nav manīti.

Dubultmaratons ir jāveic 18 stundu laikā, arī maratonam un pusmaratonam ir pietiekami ilgi kontrollaiki. Ātrums ir katra paša ziņā. Sacensībās piedalās cilvēki ar dažādu fiziskās sagatavotības līmeni un motivāciju. Vieni cīnās par vietām, citi apliecina sevi garā distancē, vēl citi izbauda pārgājienu kopā ar draugiem. Ikviens tiek aprūpēts ceļā un sirsnīgi sagaidīts finišā ar medaļu un siltu zupu. Distancē, lielākoties pie senajām stacijām, ir pieci atbalsta punkti ar dzērieniem un ēdieniem. “Taisnā” brīvprātīgo palīgu komanda ir plaši izslavēta par sirsnību un spēju ātri palīdzēt.

"Taisnais" ir kļuvis par tradīciju un gaidītu notikumu gan skrējējiem un viņu tuviniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.