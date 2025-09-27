Dzejas dienām veltīts pasākums "Atvasara"

Bibliotēka pasākumu velta tās lasītājiem, apmeklētājiem, viesiem kā dāvanu bibliotēkas 103. dzimšanas dienā, kas ir 13. oktobrī. Lasītājus – pasākuma apmeklētājus – gaida pārsteiguma dāvana. Aicināts ikviens interesents, kam tuva dzeja un mūzika!
4. oktobrī plkst. 13.00 Tomes pagasta bibliotēkā gaidāms Dzejas dienām un tās 60. jubilejai veltīts pasākums "Atvasara". Dzeja – Agrita Priedoliņa, mūzika – duets "Sajūta" (Dace Priedoliņa un Inga Makare).
Bibliotēka pasākumu velta tās lasītājiem, apmeklētājiem, viesiem kā dāvanu bibliotēkas 103. dzimšanas dienā, kas ir 13. oktobrī. Lasītājus – pasākuma apmeklētājus – gaida pārsteiguma dāvana. Aicināts ikviens interesents, kam tuva dzeja un mūzika!