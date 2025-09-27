Sestdiena, 27.09.2025 13:24
Ādolfs, Ilgonis
Sestdiena, 27.09.2025 13:24
Ādolfs, Ilgonis

Dzejas dienām veltīts pasākums "Atvasara"

4 Okt Tomes pagasta bibliotēka
13:00
Dzejas dienām veltīts pasākums "Atvasara"

Dzejas dienām veltīts pasākums "Atvasara"

4 Okt Tomes pagasta bibliotēka
13:00

4. oktobrī plkst. 13.00 Tomes pagasta bibliotēkā gaidāms Dzejas dienām un tās 60. jubilejai veltīts pasākums "Atvasara". Dzeja – Agrita Priedoliņa, mūzika – duets "Sajūta" (Dace Priedoliņa un Inga Makare).

Bibliotēka pasākumu velta tās lasītājiem, apmeklētājiem, viesiem kā dāvanu bibliotēkas 103. dzimšanas dienā, kas ir 13. oktobrī. Lasītājus – pasākuma apmeklētājus – gaida pārsteiguma dāvana. Aicināts ikviens interesents, kam tuva dzeja un mūzika!

mceu_18956164411758911441127.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?