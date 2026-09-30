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Trešdiena, 30.09.2026 16:35
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Dzejas dienas Tomē

3 Okt
13:00
Dzejas dienas Tomē

Dzejas dienas Tomē

3 Okt
13:00

3. oktobrī plkst. 13.00 notiks Dzejas dienas Tomes pagasta bibliotēkā.

Atkal klāt Dzejas dienas - šogad jau 61.reizi - un to moto ir "Dzeja dzied!"
Tomes bibliotēkā - Irēnas Ločmanes dzeja Ulda Josta dzejas un muzikālā noformējumā!
Pasākuma laikā I.Ločmane prezentēs četras savas autorgrāmatas: "Virs mākoņiem" (2024);
"Uz vēja viļņa"( 2025); "Rozes spārnos"( 2025); "Mēmie vārdi"( 2026)
Laipni lūgti visi Irēnas Ločmanes daiļrades cienītāji un visi, kuri labprāt paklausītos dzejnieka un dziesmu izpildītāja Ulda Josta balsi.

Atkal klāt Dzejas dienas - šogad jau 61.reizi - un to moto ir "Dzeja dzied!" Tomes bibliotēkā - Irēnas Ločmanes dzeja Ulda Josta dzejas un muzikālā noformējumā! Pasākuma laikā I.Ločmane prezentēs četras savas autorgrāmatas: "Virs mākoņiem"( 2024); "Uz vēja viļņa"( 2025); "Rozes spārnos"( 2025); "Mēmie vārdi"( 2026) Laipni lūgti visi Irēnas Ločmanes daiļrades cienītāji un visi, kuri labprāt paklausītos dzejnieka un dziesmu izpildītāja Ulda Josta balsi.
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