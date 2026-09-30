Dzejas dienas Tomē

Atkal klāt Dzejas dienas - šogad jau 61.reizi - un to moto ir "Dzeja dzied!"
Tomes bibliotēkā - Irēnas Ločmanes dzeja Ulda Josta dzejas un muzikālā noformējumā!
Pasākuma laikā I.Ločmane prezentēs četras savas autorgrāmatas: "Virs mākoņiem" (2024);
"Uz vēja viļņa"( 2025); "Rozes spārnos"( 2025); "Mēmie vārdi"( 2026)
Laipni lūgti visi Irēnas Ločmanes daiļrades cienītāji un visi, kuri labprāt paklausītos dzejnieka un dziesmu izpildītāja Ulda Josta balsi.
Dzejas dienas Tomē3 Okt
13:00
3. oktobrī plkst. 13.00 notiks Dzejas dienas Tomes pagasta bibliotēkā.