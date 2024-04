DZELTENĀ ZEMŪDENE jautra izrāde bērniem un vecākiem/TEĀTRIS UN ES

Un tad, pēkšņi vienam no draugiem rodas lieliska ideja, tikai lai to realizētu ir nepieciešams kaut kas īpašs… Kas tas ir? To jūs uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi vecākiem un bērniem – DZELTENĀ ZEMŪDENE!

Izrādes varoņi kopā ar bērniem atklās brīnumaino piedzīvojumu pasauli, kurā iztēlei, fantāzijai un trakām idejām nav robežu. Izrādes mērķis ir mudināt bērnus un vecākus mazāk laika pavadīt pie viedierīcēm, vairāk saklausīt, iegūt jaunus draugus, apgūt jaunas prasmes, attīstīt uzmanību un radošo domāšanu, kā arī pilnvērtīgi un neaizmirstami pavadīt brīvo laiku.

IZRĀDE IEKĻAUTA PROGRAMMĀ "LATVIJAS SKOLAS SOMA"

Autors un režisors: Armands Ekštets / TV seriāla "Sirdsmīļā Monika" režisors

Izrādes ilgums: 50 min

Žanrs: jautra izrāde bērniem un vecākiem

Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā

Valoda: Latviešu

Vairāk informācijas par TEĀTRIS UN ES - www.izradesberniem.lv

Uz tikšanos izrādē!