Izrādes pamatā ir Kurzemes hercogistes mēģinājums 17. gadsimtā izveidot koloniju Tobāgo salā Karību jūrā. Šis vēsturiskais notikums iedvesmojis stāstu par drosmi doties nezināmajā, ilūzijām par labāku dzīvi svešumā un cilvēka mūžīgo izvēli – doties prom vai palikt tur, kur ir viņa saknes. Dziesmuspēle “Tobāgo” vieno dziesmu, deju un teātri emocionālā un daudzkrāsainā stāstā, kas īpaši rezonē arī mūsdienās. Iestudējums aicina pārdomāt piederības sajūtu, māju nozīmi un spēju piepildīt savus sapņus tepat, savā zemē.
Izrādē piedalās Ķeguma Tautas nama kolektīvi – jauktais koris “Lins”, senioru deju kolektīvs “Ķegums”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaadiķis”, dāmu deju kopa “Rasa”, kā arī ģitārstudija “Ķeguma ducis”. Līdzās kolektīviem uz skatuves būs arī Ķeguma pilsētas iedzīvotāji un draugi, radot patiesi kopienā balstītu kultūras notikumu. Radošo komandu veido izrādes vadītāja Vita Skutele, režisore Inese Tālmane, muzikālā vadītāja Liene Seržante un kustību māksliniece Ieva Filipsone.
Ieeja abās izrādēs ir bez maksas. Organizatori aicina skatītājus ņemt līdzi pledus un benķīšus.