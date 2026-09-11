Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sajust īstu viduslaiku atmosfēru, iejusties bruņinieka lomā, iepazīt Lielvārdes kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī piedalīties lekcijās, ekskursijās un radošajās darbnīcās, informē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldē.
Programmā:
12.00 atklāšana un uzrunas;
12.15–13.00 Dr. hist., Dr. habil. art. Jura Urtāna lekcija “Lielvārdes pilskalns un Dievu kalns”;
13.00–13.30 prezentācija “Lielvārdes parka attīstība”;
13.30–14.00 lekcija “Materiālā mantojuma saglabāšanas loma mūsdienās”;
15.00–16.00 bruņinieku cīņas paraugdemostrējumi;
14.00 un 16.00 ekskursija ar stāstnieku Juri Lastmani Lielvārdes parkā (45 min.).
Savukārt no plkst. 11.00 līdz 18.00 būs pieejamas dažādas aktivitātes: Jakubovsku dzimtas radošā rotu darināšanas darbnīca “Iepazīsti rotkaļa amatu”; radošās darbnīcas bērniem “Kroņu un aproču veidošana”; Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja aktivitāte “Lielvārdes jostas noslēpumi”, Lielvārdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas apskate un iespēja uzkāpt tornī.
Būs arī biedrību “Komturia Ogre” un “Rodenpoys” organizētās viduslaiku aktivitātes: bruņinieku cīņas un bruņinieku inventāra demonstrējumi (bruņas, ieroči un vairogi); bruņojuma un ieroču pielaikošana un fotografēšanās; viduslaiku telts uzsliešana; karavīru telts ar inventāru un galda spēlēm; viduslaiku spēles un radošās darbnīcas; zemnieka zupas vārīšana un degustēšana.