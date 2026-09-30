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Trešdiena, 30.09.2026 16:35
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Eiropas putnu vērošanas dienas Krapē

4 Okt
10:00
Eiropas putnu vērošanas dienas Krapē

Eiropas putnu vērošanas dienas Krapē

4 Okt
10:00

4. oktobrī plkst. 10.00 - 13.00 Krapes muižas parkā notiks Eiropas putnu vērošanas dienas 2026.

Ogres novada pašvaldība aicina ģimenes ar bērniem uz pastaigu un putnu būrīšu darbnīcu! Sākumā vērosim putnus un iztīrīsim tur izliktos putnu būrīšus, pēc tam naglosim putnu būrīšus. Būs sagatavoti materiāli, lai Jūs varētu izgatavot vislabāko zīlīšu būri, ko novietot savā dārzā vai mežā. Krapes parkā būs ugunskurs un tēja, līdzi var paņemt kādi našķi.  Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs.

4. oktobrī plkst.10.00 - 13.00 Krapes muižas parkā Eiropas putnu vērošanas dienas 2026 Aicinām ģimenes ar bērniem uz pastaigu un putnu būrīšu darbnīcu! Sākumā vērosim putnus un iztīrīsim tur izliktos putnu būrīšus, pēc tam naglosim putnu būrīšus. Būs sagatavoti materiāli, lai Jūs varētu izgatavot vislabāko zīlīšu būri, ko novietot savā dārzā vai mežā. Krapes parkā būs ugunskurs un tēja, līdzi var paņemt kādi našķi. Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs.
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