18. decembrī plkst. 17.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā aicina pievienojies ekskursijai izstādē “Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheoloģiskā materiāla” kopā ar izstādes veidotājiem mākslinieku un scenogrāfu Georgu Avetisjanu, projekta vadītāju Māri Grosbahu un vēsturnieci Kristīni Zaķīti. Īpašais viesis būs vēsturnieks Juris Urtāns. Ieeja ekskursijā - bez maksas.

Juris Urtāns ir vēstures zinātņu doktors, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta vadošais pētnieks, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts. Zinātniskās intereses saistītas ar senajām kulta vietām, pilskalnu, seno sakrālo vietu, kultūrvēsturisko akmeņu, zemūdens kultūrvides un citu senvēstures pieminekļu apzināšanu, izvērtējumu, arheoloģijas un folkloras mijiedarbību, arheoloģijas pieminekli kā kultūrvēsturisku fenomenu, vēsturiskās ģeogrāfijas studijām.

Viņš dalīsies atmiņās par arheoloģiskajiem izrakumiem, kā arī sniegs prezentāciju par Ogres novada viduslaiku lauku kapsētu akmens krustiem, to skaitā par gandrīz izzudušajiem riņķa krustiem.

Tā ir unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz pētītu Krapes pagasta vēstures posmu, atklājot senos priekšstatus par dzīvi, nāvi un ticību.

Izstāde apmeklētājiem ir pieejama tikai līdz 4. janvārim.

