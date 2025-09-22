Pirmdiena, 22.09.2025 21:48
Maigurs, Mārica, Māris
Pirmdiena, 22.09.2025 21:48
Maigurs, Mārica, Māris

Ekskursija "Māksla. Skatuve. Dzelzceļš"

27 Sep Ogres novads
09:00
Ekskursija "Māksla. Skatuve. Dzelzceļš"

Ekskursija "Māksla. Skatuve. Dzelzceļš"

27 Sep Ogres novads
09:00

27. septembrī, svinot Starptautisko tūrisma dienu, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina iedzīvotājus un viesus doties izzinošā, vienas dienas ekskursijā “Māksla. Skatuve. Dzelzceļš”, iepazīstot Madlienas, Ķeipenes un Taurupes apkārtnes kultūrvēsturiskās vērtības. Dalība ekskursijā – bez maksas.

Ekskursijas programma:
8.45 – pulcēšanās un reģistrācija pie Ogres Kultūras centra;
9.00 – izbraukšana;
10.00 – Madlienas luterāņu baznīca un Kārlis Hūns;
11.30 – Ķeipenes kinostacija un Augusts Sukuts;
13.30 – Ķeipenes “Viļņi” un mākslas izstāde;
14.30 – pusdienu zupa (4 eiro no personas);
15.30 – Ķeipenes valnis un ainavas;
16.00 – Taurupes muižas klēts un Vilhelms Purvītis;
18.00 – izbraukšana atpakaļ uz Ogri;
~19.00 – ierašanās Ogrē.

Piedāvājumā ierobežots vietu skaits braucienam ar autobusu, taču iespējams pievienoties arī ar privāto transportu. Sliktu laikapstākļu gadījumā programma var tikt mainīta.

Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, rakstot uz vai zvanot pa tālr. 29491685.
Lūdzu, norādiet, vai brauksiet ar autobusu vai savu auto.

mceu_60063361711758466566903.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?