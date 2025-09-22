Ekskursija "Māksla. Skatuve. Dzelzceļš"

Ekskursijas programma:
8.45 – pulcēšanās un reģistrācija pie Ogres Kultūras centra;
9.00 – izbraukšana;
10.00 – Madlienas luterāņu baznīca un Kārlis Hūns;
11.30 – Ķeipenes kinostacija un Augusts Sukuts;
13.30 – Ķeipenes “Viļņi” un mākslas izstāde;
14.30 – pusdienu zupa (4 eiro no personas);
15.30 – Ķeipenes valnis un ainavas;
16.00 – Taurupes muižas klēts un Vilhelms Purvītis;
18.00 – izbraukšana atpakaļ uz Ogri;
~19.00 – ierašanās Ogrē.
Piedāvājumā ierobežots vietu skaits braucienam ar autobusu, taču iespējams pievienoties arī ar privāto transportu. Sliktu laikapstākļu gadījumā programma var tikt mainīta.
Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, rakstot uz vai zvanot pa tālr. 29491685.
Lūdzu, norādiet, vai brauksiet ar autobusu vai savu auto.