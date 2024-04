Februāra mēnesis Ikšķiles tautas namā paies kino zīmē

3.februārī plkst.19.00 Ikšķiles tautas namā, Lindas Oltes filma “Māsas”

Ieejas maksa 3.00 eiro



Sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām Anastasiju un Diānu, kurām paveras iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Deviņus gadus vecā Diāna ir laimīga, ka viņai beidzot būs īsta ģimene, bet Anastasija (13) nolemj darīt visu, lai satiktu savu bioloģisko māti.



Filma nominēta Lielajam Kristapam kategorijās:

Labākā pilnmetrāžas spēlfilma

Labākais scenārists (Linda Olte)

Labākais spēlfilmas režisors (Linda Olte)

Labākā aktrise galvenajā lomā (Emma Skirmante)

Labākā aktrise otrā plāna lomā (Iveta Pole)

Labākais filmas mākslinieks (Laura Dišlere)



17.februārī plkst. 19.00, Ikšķiles tautas namā, būs skatāma Signes Baumanes animācijas filma "Mans laulību projekts".

Ieejas maksa 3 eiro



Filma vēsta par jaunas sievietes Zelmas Mīlestības meklējumiem, kuros iesaistās Mītiskas Sirēnas, kuras viņu māca tiekties pēc Ideālas Laulības. Tomēr priekšstats par to tiek neglābjami sagrauts, kad sievietes Bioloģija, ar tās hormonu un neironu signāliem, iespaido viņas uzvedību un emocijas, satricinot laulību pamatus. Kā teikts Traibekas kino festivāla mājas lapā – daži cilvēki visu dzīvi pavada brīnoties, kādēļ tā arī nav izdevies saglabāt attiecības, bet Signe Baumane apņēmusies rast atbildi un rezultātā tapusi animācijas filma, kurā apvienota gan sena mitoloģija, gan mūsdienīga neirozinātne.



Filma nominēta Lielajam Kristapam kategorijās:

Labākā animācijas filma

Labākais scenārists (Signe Baumane)

Labākais animācijas filmas režisors (Signe Baumane)

Labākais animācijas filmas mākslinieks (Signe Baumane)

Labākais komponists (Kristians Sensini)

Īpaši vēlamies iepriecināt visus kino baudītājus ar "pilnīgu jaunumu", mūsu novadnieces Noras Ikstenas romāna ekranizāciju - filmu "Mātes piens"



Piektdien, 10.februārī plkst. 19.00 Ikšķiles tautas namā.

Ieejas maksa 3.00 €



Populārā Noras Ikstenas romāna ekranizācija – mātes un meitas drāma, dziļi cilvēciska raksturu atklāsme, saduroties ar padomju totalitāro režīmu.

Jauna daudzsološa ārste konfliktā ar totalitāro padomju režīmu zaudē visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Taču pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes depresijai, gan pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā. Mātes un meitas dzīvesstāsti norisinās padomju okupētajā Latvijā laikposmā no 1945. līdz 1989. gadam, kad sabrūk Padomju Savienība.

Māte: “Man negribējās dzīvot, un es negribēju, lai viņa dzer pienu no mātes, kurai negribas dzīvot.”

Meita: “Divdesmit gadu laikā, ko biju kopā ar māti, es nevarēju viņai pajautāt, kāpēc viņa mani – mazu, bezpalīdzīgu zīdaini – atrāva no savas krūts. Nevarēju, jo tad to vēl nezināju. Un, iespējams, tas bija neiederīgs jautājums, jo dzīve izvērtās tā, ka man nācās kļūt par viņas māti.”



Tāpat arī aicinām iepazīties ar izstādi "Nora Ikstena. Mātes piens - no grāmatas līdz kino", Ikšķiles pilsētas bibliotēka. Izstāde būs skatāma visu februāri!