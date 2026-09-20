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Ginters, Guntra, Marianna
Svētdiena, 20.09.2026 21:35
Ginters, Guntra, Marianna

Filma "Ar mīlestību no okeāna" Ogresgala Tautas namā

22 Sep
19:00
Filma "Ar mīlestību no okeāna" Ogresgala Tautas namā

Filma "Ar mīlestību no okeāna" Ogresgala Tautas namā

22 Sep
19:00

22. septembrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā "Ar mīlestību no okeāna" - Kārļa Bardeļa dokumentālais stāsts par Indijas okeāna šķērsošanu vienatnē, airu laivā, no Āzijas uz Āfriku, bīstami finišējot Somālijā, un tālākais ceļš ar velosipēdu pāri Āfrikai, lai 2024. gada 4. aprīlī atgrieztos savā pasaules apceļošanas sākumpunktā - Ludericā, Namībijā.

Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā
1h 18min
Žanrs: piedzīvojumi, dokumentāla filma

Biļešu cena € 4,00, € 3,00 (ar Ogres novadnieka karti/lietotni)

22. septembrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā "Ar mīlestību no okeāna" - Kārļa Bardeļa dokumentālais stāsts par Indijas okeāna šķērsošanu vienatnē, airu laivā, no Āzijas uz Āfriku, bīstami finišējot Somālijā, un tālākais ceļš ar velosipēdu pāri Āfrikai, lai 2024. gada 4. aprīlī atgrieztos savā pasaules apceļošanas sākumpunktā - Ludericā, Namībijā.

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