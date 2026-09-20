Filma "Ar mīlestību no okeāna" Ogresgala Tautas namā

Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā
1h 18min
Žanrs: piedzīvojumi, dokumentāla filma
Biļešu cena € 4,00, € 3,00 (ar Ogres novadnieka karti/lietotni)
22. septembrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā "Ar mīlestību no okeāna" - Kārļa Bardeļa dokumentālais stāsts par Indijas okeāna šķērsošanu vienatnē, airu laivā, no Āzijas uz Āfriku, bīstami finišējot Somālijā, un tālākais ceļš ar velosipēdu pāri Āfrikai, lai 2024. gada 4. aprīlī atgrieztos savā pasaules apceļošanas sākumpunktā - Ludericā, Namībijā.
Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā
1h 18min
Žanrs: piedzīvojumi, dokumentāla filma
Biļešu cena € 4,00, € 3,00 (ar Ogres novadnieka karti/lietotni)