Filma "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis"

Haralds Sīmanis (1951–2022) bija unikāla un neatkārtojama balss Latvijas kultūrtelpā. Viņš bija pašizteiksmes mākslinieks, kurš ar savu dziedājumu un mūziku pārsniedza laika, politikas un žanru robežas. Viņš bija komponists, kurš pašmācības ceļā apguvis komponēšanas mākslu, un ērģelnieks, kura radītajās dziesmās apvienojās protests, garīgums un dvēseles atklātība, uzsver filmas veidotāji.
Filma seko dziesminieka Haralda Sīmaņa pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības – mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Tajā izmantoti īpaši 1980.–1990. gadu foto un video materiāli no Imanta Pulksteņa, Ingvara Leiša, LTV un personīgajiem arhīviem.
Biļetes cena - 3 eiro.