Filma "Janvāra gaisma"

21. janvārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā tiks izrādīta spēlfilma "Janvāra gaisma". Deviņdesmito gadu sākumā lietuviešu TV zvaigzne Daiva zaudē darbu, kad televīzijas ēku ieņem padomju karavīri. Nespējot citādāk padzīt iebrucējus, viņa nolemj apmesties treilerī pie okupētās ēkas un izsludināt bada streiku. Streikam pievienojas vien daži cilvēki, un karavīri tam nepievērš ne mazāko uzmanību. Jau pēc diennakts kļūst skaidrs, ka cīņa par televīzijas atgūšanu ir gandrīz bezcerīga. Badam pieaugot spēkā, streikotāji pamazām saprot, ka tas, pēc kā viņi patiesībā ir izsalkuši, ir atklātība un cilvēcisks siltums.

