Filma "Perfektie"18 Feb Ogres novada Kultūras centrs
19:00
18. februārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē tiks izrādīta spēlfilma "Perfektie". Stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?