Svētdiena, 04.01.2026 15:39
Ilva, Ilvita, Spodra
Filma "Solomamma"

29. janvārī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā varēs noskatīties spēlfilmu "Solomamma". Edīte ir zinātkāra žurnāliste, kura nolemj kļūt par vientuļo māti, izmantojot spermas donoru. Tomēr solo audzināšanas izaicinājumi izrādās grūtāki, nekā viņa iztēlojusies, un viņa bažījas, ka nav pietiekama savam dēlam. Kad negaidīti atklājas donora identitāte, Edīte nolemj viņu uzmeklēt, viltus aizsegā sniedzot nepatiesu ieganstu, ka vēlas ierakstīt interviju ar viņu par viņa tehnoloģiju uzņēmumu. Šis lēmums satricina ne tikai Edītes, bet arī visu apkārtējo dzīvi un uzjundī emocijas.

