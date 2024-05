Filma "Tizlenes" Ogresnovads.lv / OgreNet

15. maijā plkst. 17.00 Lēdmanes Tautas namā tiks izrādīta filma "Tizlenes". Trīs 9. klases skolnieces - Sarmīte, Sveta un Katrīna - ir nolēmušas radikāli mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām "tizlenēm" pārvērsties par populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no filmām un seriāliem, viņas nolemj, ka vienīgā iespēja to panākt ir – ierasties izlaidumā ar klases krutākajiem čaļiem. Ieeja bez maksas.