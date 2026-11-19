Lomās lieliskie aktieri - Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Kaspars Znotiņš.
1938. gads. Uz pierobežas pilsētu slepenā misijā tiek nosūtīts Latvijas pretizlūkošanas virsnieks Baltais. Žurnālista aizsegā kā Ilmārs Blanks viņš cenšas atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu. Baltais nonāk vietā, kas ir kā šaura josla starp divām pasaulēm un slēpj patiesību par viņa mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.
"Lai gan filmas darbība notiek 1938. gadā, tās jautājumi ir aktuāli arī šodien: ko mums nozīmē sava valsts un kā mūsu izvēles ietekmē tās nākotni. Filma aicina aizdomāties par lojalitāti, atbildību un robežu starp labo un ļauno", saka filmas galvenās lomas atveidotājs Jēkabs Reinis.
Biļetes iespējams iegādāties pasākuma dienā uz vietas, norēķinoties skaidrā naudā.
Biļetes cena 3 eiro