Filma "Tumšzilais evaņģēlijs"18 Jan Madlienas Kultūras nams
16:00
18. janvārī plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē skatītāji aicināti uz krimināldrāmu “Tumšzilais evaņģēlijs”, ko piedāvā "Kriminālās ekselences fonda" komanda. Filma aizved skatītājus 90. gadu Rīgā – laikā, kad pilsētas ielās savijās menti, bandīti un strauji mainīgās realitātes likumi. Tumša, spriedzes piesātināta un skarba atmosfēra atklāj laikmetu, kurā izdzīvošana, vara un morāle bieži nonāk pretrunā. “Tumšzilais evaņģēlijs” ir stāsts par izvēlēm, kas nosaka likteņus, un robežām, kuras tiek pārkāptas. Ieejas maksa - 4 eiro.