Ceturtdiena, 08.01.2026 13:51
Gatis, Ivanda
Ceturtdiena, 08.01.2026 13:51
Gatis, Ivanda

Filma "Tumšzilais evaņģēlijs"

18 Jan Madlienas Kultūras nams
16:00
Filma "Tumšzilais evaņģēlijs"

Filma "Tumšzilais evaņģēlijs"

18 Jan Madlienas Kultūras nams
16:00

18. janvārī plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē skatītāji aicināti uz krimināldrāmu “Tumšzilais evaņģēlijs”, ko piedāvā "Kriminālās ekselences fonda" komanda. Filma aizved skatītājus 90. gadu Rīgā – laikā, kad pilsētas ielās savijās menti, bandīti un strauji mainīgās realitātes likumi. Tumša, spriedzes piesātināta un skarba atmosfēra atklāj laikmetu, kurā izdzīvošana, vara un morāle bieži nonāk pretrunā. “Tumšzilais evaņģēlijs” ir stāsts par izvēlēm, kas nosaka likteņus, un robežām, kuras tiek pārkāptas. Ieejas maksa - 4 eiro.

mceu_43226441111767870859398.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?