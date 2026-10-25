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Pirmdiena, 26.10.2026 03:52
Amanda, Amanta, Kaiva

Filma "Uļa" Ogrē

26 Okt
19:00
Filma "Uļa" Ogrē

Filma "Uļa" Ogrē

26 Okt
19:00

26. oktobrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs skatāma filma "Uļa".

Filma “Uļa” ir emocionāls stāsts par identitāti un piederību, kas norisinās 1960. gadu Latvijā. Uļa ir vecticībnieku pusaudze, kuras neparastais, gandrīz divus metrus garais augums piesaista basketbola treneru uzmanību. Viņa tiek aizvesta uz Rīgu, kur nonāk sev svešā lielpilsētā un profesionālā sporta pasaulē. Cīnoties ar iekšējām šaubām, meitene drīz saprot, ka viņai jāizdara mūža svarīgākā izvēle – paslēpties no pasaules vai pieņemt sevi un kļūt par labāko basketbolisti pasaulē.

Filma latviešu un krievu valodā
Filmas garums: 1h 43min
Žanrs: drāma, biogrāfija
Ieteicams: 12+
Režisors: Viesturs Kairišs
Lomās: Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Aleksas Kazanavičius, Šamils Hamatovs, Kaspars Dumburs, Arturs Krūzkops, Madara Viļčuka, Dārta Cīrule, Alise Dzene, Varvara Čekhs

Biļešu cena € 5,00, € 4,00 (ar Ogres novadnieka karti/lietotni)

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