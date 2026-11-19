Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā robeža no salīdzinoši nemanāmas administratīvas līnijas kļuvusi par pastāvīgi apsargātu un nocietinātu telpu, kur ainavā parādījušies žogi, novērošanas torņi, patruļceļi un citas drošības infrastruktūras būves. Vienlaikus būtiski samazinājušies pārrobežu kontakti, kas ilgstoši bija daļa no vietējo kopienu ikdienas, savukārt pierobeža arvien biežāk tiek uztverta kā Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža.
Reinis Hofmanis (1985) ir mākslinieks un fotogrāfs. Studējis fotogrāfiju Lietišķo zinātņu un mākslas univeristātē Hannoverē, Vācijā, un ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā. Reiņa darbus raksturo sociālantropoloģisks skatījums, kas izpaužas interesē tipoloģizēt dažādas sabiedrības grupas, to uzvedības modeļus un radīto vai ietekmēto vidi. Ieguvis galveno balvu Archifoto2012. un 2013. gadā, saņēmis 2. vietu Sony World Photography Awardsarhitektūras kategorijā 2013. gadā. 2014. gadā ieguvis Fujifilm GFX Challenge Global Grant Award. Viņa darbi ir publicēti tādos izdevumos kā The New York Times, Financial Times, Der Spiegel, Bloomberg, Le Monde, Esquire, Bloomberg, The Globe and Mail, The British Journal of Photography.
Izstādi sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju organizē Biedrība ISSP, kas jau 20 gadus darbojas laikmetīgās fotogrāfijas jomā, veidojot aktīvu fotogrāfijas vidi Latvijā, izglītojot jauno Latvijas fotogrāfijas autoru paaudzi un veicinot starptautisku apmaiņu. Izstādes kuratore: Iveta Gabaliņa.
Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Izstāde būs apskatāma līdz 18. janvārim.