Sestdiena, 18.10.2025 13:59
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Sestdiena, 18.10.2025 13:59
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

25 Okt Ogres Centrālā bibliotēka
11:00
Fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

Fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

25 Okt Ogres Centrālā bibliotēka
11:00

25. oktobrī no plkst. 11.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā jau 16. gadu notiks starptautiskais fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”. To rīko fotoklubs “Ogre”, lai iepazītu un popularizētu Latvijas fotogrāfiju un veicinātu fotogrāfu pieredzes apmaiņu.

Šogad simpozijā uzstāsies Dainis Kārkluvalks (Valdemārpils) ar stāstījumu “Atmiņas par akciju “Viena diena” Rīgā, Latvijā, Ogrē un studenta dzīvē”, Rhodé Tavenier (Nīderlande) – “Zudusī Latvija, meklējot māju sajūtu”, Daina Burve (Jūrmala) – “Mazie stāsti”, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Monta Cimdiņa stāstīs par “Fotogrāfiju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā”, savukārt Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja Daiga Jamonte vēstīs – “Kas notiek Latvijas Fotogrāfijas muzejā?”.

Simpozijs paredzēts plašam skatītāju lokam no iesācējiem līdz profesionāliem fotogrāfiem, kā arī visiem, kam interesē fotogrāfija un māksla. Ogrē skatāmas arī vairākas fotokluba “Ogre” autoru izstādes. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

mceu_45628826811760783119107.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?