Šogad simpozijā uzstāsies Dainis Kārkluvalks (Valdemārpils) ar stāstījumu “Atmiņas par akciju “Viena diena” Rīgā, Latvijā, Ogrē un studenta dzīvē”, Rhodé Tavenier (Nīderlande) – “Zudusī Latvija, meklējot māju sajūtu”, Daina Burve (Jūrmala) – “Mazie stāsti”, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Monta Cimdiņa stāstīs par “Fotogrāfiju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā”, savukārt Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja Daiga Jamonte vēstīs – “Kas notiek Latvijas Fotogrāfijas muzejā?”.
Simpozijs paredzēts plašam skatītāju lokam no iesācējiem līdz profesionāliem fotogrāfiem, kā arī visiem, kam interesē fotogrāfija un māksla. Ogrē skatāmas arī vairākas fotokluba “Ogre” autoru izstādes. Ieeja pasākumā ir bez maksas.