“Ukrainas civiliedzīvotāji ir izteikuši vēlmi piedalīties gadatirgū, pārdodot pašu darinātus rokdarbus, mākslas darbus, svečturus, rokassprādzes, pašu pagatavotus dažādus ēdienus, piemēram, Ukraiņu boršču, virtuļus, pelmeņus, pīrāgus un daudz ko citu, informē Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, aicinot gan Ogres novada, gan citu pilsētu un novadu iedzīvotājus stādu tirgū pirkt ne tikai dažādus stādus, bet arī iegādāties ukraiņu darinājumus un nobaudīt viņu ēdienu, tādējādi atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuri, gadatirgū pārdodot pašu darinātos priekšmetus un pašu pagatavotos ēdienus, varētu gūt kaut vai nelielus ienākumus sev vai savai ģimenei.
Par dalību Ogres novada Kultūras centra rīkotajos gadatirgos amatnieku un mājražotāju preču (t.i., pašu ražoto preču) tirdzniecībai ir noteikta maksa – 7 eiro parvienu tirdzniecības vietu platumā līdz 1 metram un dziļumā – līdz 3 metriem. Lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus viņiem šobrīd tik sarežģītajā laikā, kad Krievijas izraisītā kara dēļ nācies pamest dzīvesvietu un arī zaudēt darbu, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 28. aprīlī pieņemts lēmums atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotājus no maksas par tirdzniecības vietām Ogres gadatirgū 1. maijā.
