Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga

Gadatirgū Ogrē ar saviem darinājumiem piedalīsies Ukrainas civiliedzīvotāji

ONKC
1 Mai
09:00
Gadatirgū Ogrē ar saviem darinājumiem piedalīsies Ukrainas civiliedzīvotāji

Gadatirgū Ogrē ar saviem darinājumiem piedalīsies Ukrainas civiliedzīvotāji

ONKC
1 Mai
09:00

Ogres novada Kultūras centrs šī gada 1. maijā laukumā pie Ogres novada Kultūras centra Ogrē, Brīvības ielā 15, rīko tradicionālo gadatirgu “Stādu tirdziņš”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad gadatirgū piedalīsies vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri  Krievijas Federācijas izraisītā kara dēļ ir spiesti pamest savas dzīvesvietas Ukrainā un šobrīd patvērumu raduši Latvijā, arī Ogres novadā.

 “Ukrainas civiliedzīvotāji ir izteikuši vēlmi piedalīties gadatirgū, pārdodot pašu darinātus rokdarbus, mākslas darbus, svečturus, rokassprādzes, pašu pagatavotus dažādus ēdienus, piemēram, Ukraiņu boršču, virtuļus, pelmeņus, pīrāgus un daudz ko citu, informē Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, aicinot gan Ogres novada, gan citu pilsētu un novadu iedzīvotājus stādu tirgū pirkt ne tikai dažādus stādus, bet arī  iegādāties ukraiņu darinājumus un nobaudīt viņu ēdienu, tādējādi atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuri, gadatirgū pārdodot pašu darinātos priekšmetus un pašu pagatavotos ēdienus, varētu gūt kaut vai nelielus ienākumus sev vai savai ģimenei.

Par dalību Ogres novada Kultūras centra rīkotajos gadatirgos amatnieku un mājražotāju preču (t.i., pašu ražoto preču) tirdzniecībai  ir noteikta maksa – 7 eiro parvienu tirdzniecības vietu platumā līdz 1 metram un dziļumā – līdz 3 metriem. Lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus viņiem šobrīd tik sarežģītajā laikā, kad Krievijas izraisītā kara dēļ nācies pamest dzīvesvietu un arī zaudēt darbu, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 28. aprīlī pieņemts lēmums atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotājus no maksas par tirdzniecības vietām Ogres gadatirgū 1. maijā.

Vairāk skatieties videosižetā ŠEIT

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?