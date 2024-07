Gadatirgus un mājražotāju tirdziņš Ogresnovads.lv

14. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Daugavas prospektā (no Lupīnu līdz Ausekļa ielai), Ikšķilē, notiks ielas svētki - gadatirgus, savukārt no plkst. 10.00 līdz 12.00 laukumā pie Lauberes Kultūras nama gaidāms mājražotāju tirdziņš.