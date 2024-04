Ģimenes dienas festivāls Lēdmanē Ogresnovads.lv

27.augustā Lēdmanē priecēs Ģimenes dienas festivāls: no plkst.12.00 pie tautas nama jautrā ģimeņu orientēšanās; no plkst.13.00 radošas darbnīcas, dažādas aizraujošas aktivitātes; plkst.15.00 pārsteiguma viesis; no plkst.15.30 putu ballīte, kopīga zupas vārīšana; plkst.17.00 koncerts “No celmiņa bungas taisu, no zariem stabulīt’s” - senos mūzikas instrumentus spēlēs “Skaņumājas muzikanti”.