10 Jan Ikšķiles pilsētas bibliotēka
11:00
Ģimenes dienas pasākums

11:00

10. janvārī Ikšķiles pilsētas bibliotēkā notiks kārtējais Ģimenes dienas pasākums, kas būs jau ceturtais kopš šīs tradīcijas aizsākuma. Pasākuma laikā bērni kopīgi lasa, piedalās konkursos un viktorīnās, savukārt pieaugušie apmeklē Lasītāju klubu, izglītojas lekcijās un tiekas ar grāmatu autoriem. Dienas noslēgumā visi aicināti piedalīties radošā meistarklasē, kur kopīgi tiek izgatavotas noderīgas lietas. Šajā reizē izgatavos atstarotājus.

Sestdienas galvenā tēma būs "Drošība". Īpaši aicina apmeklēt finanšu konsultanta Eduarda Paula Burgmaņa lekciju par finanšu drošību, kurā tiks runāts par to, kā atpazīt krāpniekus un neuzķerties uz viņu viltībām. Lekcijā tiks demonstrēti arī reāli telefonkrāpniecības ieraksti, kas palīdzēs labāk izprast krāpnieku metodes.

Pasākuma programma:

  • no 11.00 – adītāju tikšanās lasītavā;
  • 11.00 – Lasītāju kluba jaunās sezonas atklāšana;
  • 12.30 – lekcija par finanšu drošību "Ieraugi krāpnieka slēpto nodomu";
  • 12.30 – Bērnu literatūras nodaļā grāmatas “Drošāks es” kopīga lasīšana un viktorīna;
  • 13.30 – atstarotāju meistarklase sadarbībā ar mākslas studiju “Rasas krāsas”.

