Sestdienas galvenā tēma būs "Drošība". Īpaši aicina apmeklēt finanšu konsultanta Eduarda Paula Burgmaņa lekciju par finanšu drošību, kurā tiks runāts par to, kā atpazīt krāpniekus un neuzķerties uz viņu viltībām. Lekcijā tiks demonstrēti arī reāli telefonkrāpniecības ieraksti, kas palīdzēs labāk izprast krāpnieku metodes.
Pasākuma programma:
- no 11.00 – adītāju tikšanās lasītavā;
- 11.00 – Lasītāju kluba jaunās sezonas atklāšana;
- 12.30 – lekcija par finanšu drošību "Ieraugi krāpnieka slēpto nodomu";
- 12.30 – Bērnu literatūras nodaļā grāmatas “Drošāks es” kopīga lasīšana un viktorīna;
- 13.30 – atstarotāju meistarklase sadarbībā ar mākslas studiju “Rasas krāsas”.