Sestdiena, 13.12.2025 01:37
Lūcija, Veldze
Sestdiena, 13.12.2025 01:37
Lūcija, Veldze

Ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētkus izbojāja"

26 Dec Ogres novada Kultūras centrs
16:00
Ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētkus izbojāja"

Ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētkus izbojāja"

26 Dec Ogres novada Kultūras centrs
16:00

26. decembrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētku izbojāja". Aizrautīgi gatavojoties svētkiem, peļu ģimene līksmo par kārtējiem Ziemassvētkiem savā brīvdienu mājā. Taču viss pilnībā apstājas, kad sāk ierasties figūras, kam ir daudz lielāki Ziemassvētku rotājumi nekā viņām... Cilvēki. Gan vieni, gan otri ieradušies uz savu mājīgo lauku mītni, un ietiepīgās peles netaisās no tās viegli atteikties.

mceu_2273650911765580795420.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?