Ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētkus izbojāja"26 Dec Ogres novada Kultūras centrs
16:00
26. decembrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē ģimenes filma "Kā pelēni Ziemassvētku izbojāja". Aizrautīgi gatavojoties svētkiem, peļu ģimene līksmo par kārtējiem Ziemassvētkiem savā brīvdienu mājā. Taču viss pilnībā apstājas, kad sāk ierasties figūras, kam ir daudz lielāki Ziemassvētku rotājumi nekā viņām... Cilvēki. Gan vieni, gan otri ieradušies uz savu mājīgo lauku mītni, un ietiepīgās peles netaisās no tās viegli atteikties.