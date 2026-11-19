Režisores: Marina Andre Škopa, Vanda Raimanova
Anotācija: Pēc Alisas domām, ar viņas brāli Milanu viss ir sarežģīti. Arī uz laukiem ģimenei jāpārceļas brāļa dēļ – viņam tur būšot labāk. Bet kā ar Alisu? Par to, lai viņai būtu labāk, šķiet, neviens pat neiedomājas. Negaidīti Alisa uzzina, ka Milanu varētu izņemt no ģimenes. Tas nedrīkst notikt! Bet vecāki ir kā zemē iekrituši. Kā viņus atrod, ja Milanu vienu atstāt nedrīkst? Pēkšņi uzrodas vietējie puikas-detektīvi. Viņi arī Milanu ir gatavi ņemt komandā. Bērni dodas meklēt pazudušos vecākus un drīz vien atklāj smalki izplānotu noziegumu.
Biļetes cena 3 eiro