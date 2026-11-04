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Ģimenes filma "Misija: atrast vecākus" Ogresgalā

10 Nov
19:00
Ģimenes filma "Misija: atrast vecākus" Ogresgalā

Ģimenes filma "Misija: atrast vecākus" Ogresgalā

10 Nov
19:00

10. novembrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā notiks Kino vakars, ģimenes spēlfilma "Misija: Atrast vecākus"

Filmas garums 83 min.
Pēc Alisas domām, ar viņas brāli Milanu viss ir sarežģīti. Arī uz laukiem ģimenei jāpārceļas brāļa dēļ – viņam tur būšot labāk. Bet kā ar Alisu? Par to, lai viņai būtu labāk, šķiet, neviens pat neiedomājas. Negaidīti Alisa uzzina, ka Milanu varētu izņemt no ģimenes. Tas nedrīkst notikt! Bet vecāki ir kā zemē iekrituši. Kā lai viņus atrod, ja Milanu vienu atstāt nedrīkst? Pēkšņi uzrodas vietējie puikas detektīvi. Viņi arī Milanu ir gatavi ņemt komandā. Bērni dodas meklēt pazudušos vecākus. Pavedieni ved uz pilsētu, un bērni atklāj noziegumu, kas izrādās lielāks, nekā sākumā varētu šķist.

“Misija: atrast vecākus” ir krāsains detektīvpiedzīvojums par ģimeni, draudzību un bērnu drosmi rīkoties brīžos, kad pieaugušie uz laiku pazūd no redzesloka.

Biļetes 4 EUR, ar novadnieka karti 3 EUR

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