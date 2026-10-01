Grupas LĪVI 50 gadu jubilejas koncerts Ogrē

2026. gadā latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi – atzīmē 50 gadu jubileju. Pusgadsimts, kas piepildīts ar skaļām ģitārām, patiesiem tekstiem, brīvības garu un dziesmām, kas kļuvušas par vairākām paaudzēm nozīmīgām himnām.
Jubilejas koncertu sērija būs emocionāls ceļojums cauri Līvu vēsturei – no grupas pirmsākumiem līdz šodienai. Skatītāji dzirdēs gan ikoniskākos hitus, kas ierakstīti Latvijas rokmūzikas zelta fondā, gan arī dziesmas, kas reti skanējušas dzīvajā, bet ieņem īpašu vietu grupas un fanu sirdīs.
Šis nebūs tikai koncerts – tā būs svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Līvi vienmēr ir bijuši vairāk nekā grupa – tie ir stāsti par brīvību, spītu, mīlestību un palikšanu uzticīgiem sev.
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