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Grupu "Atkala", "Embark" un "Revolvika" koncerts

14 Aug Ogres skvēra skatuve
20:00
Grupu "Atkala", "Embark" un "Revolvika" koncerts

Grupu "Atkala", "Embark" un "Revolvika" koncerts

14 Aug Ogres skvēra skatuve
20:00

14. augustā plkst. 20.00 pilsētas skvērā Ogrē notiks brīvdabas koncertcikla "Skvēra koncerti" pasākums: muzicēs grupas "Atkala", "Embark" un "Revolvika". Koncerta apmeklējums ir bez maksas.

Grupa “Atkala” ir jauns vārds latviešu rokmūzikā, kuras sastāvā ir Matīss Mateuss Kalniņš, Matīss Villa, Marius Beks un Ernests Ervīns Dovgāns. Grupas mūziku var raksturot kā mūsdienīgu latviešu roku bez liekiem filtriem.

"Embark" ir indīroka grupa no Rīgas, kas ar savām dziesmām un enerģiju koncertos iekustina gan klausītājus, gan Tavu brālēnu. Tās sastāvā ir brālēni - Ēriks Gorda un Matīss Priedols. 2025. gada oktobrī izdeva ilgi gaidīto minialbumu “Pāri Torņiem Pacelties”, kas vēsta par jaunības maksimālismu, nemitīgām pārmaiņām un galvenokārt par uzdrošināšanos dzīvot ar pilnu atdevi. 

Grupa “Revolvika” ir kā tieša un godīga būtne. Alternatīvā roka un indīroka skaņās ievītas metaforas un atziņas no grupas biedru dzīvēm. Līdz šim grupa izdevusi trīs singlus.

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