17., 21. un 22. martā Lielvārdes Kultūras namā norisināsies Gunāra Priedes teātra festivāls "Pie mums martā". Šogad festivāls pulcē 11 amatierteātru izrādes, kas trīs dienu garumā skatītājiem piedāvā bagātīgu un daudzveidīgu amatierteātru sniegumu.

21. martā

  • 11.00 Skatītāju zālē - "Ar Būdu uz baznīcu". Režisore Anna Anita Amata; Mētrienas pagasta amatierteātris "MaskaRāde".
  • 14.00 Viesību zālē - "Kissa". Režisore Edīte Siļķēna; Cēsu teātris.
  • 15.30 Skatītāju zālē - "Liesma / Ragana". Režisore Zanda Strogonova; Brocēnu teātris.
  • 17.00 Pagrabstāva zālē - "Briksdāles ledājs". Režisore Ilze Kraukle; Lubānas amatierteātris.
  • 19.00 Skatītāju zālē - skatuves kompozīcija pēc Gunāra Priedes lugu motīviem "Pie galda". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Tautas teātris.

22. martā

  • 11.00 Skatītāju zālē - "Kaķīša dzirnavas". Režisore Maruta Castrova; Balvu Tautas teātris.
  • 12.30 Viesību zālē - "Zilā rokassomiņa". Režisore Daina Kandevica; Liepājas neatkarīgais teātris.
  • 13.30 Pagrabstāva zālē - bērnu koprades komēdija "Interesanti/neinteresanti". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Bērnu teātris.
  • 14.00 Viesību zālē - "Divi Krišjāņi". Režisore Ziedīte Začeste; Talsu novada muzejs.
  • 15.00 Skatītāju zālē - "Arlabunakti". Režisore Salīne Briežkalna; Birmingemas Mazais teātris.

