21. martā
- 11.00 Skatītāju zālē - "Ar Būdu uz baznīcu". Režisore Anna Anita Amata; Mētrienas pagasta amatierteātris "MaskaRāde".
- 14.00 Viesību zālē - "Kissa". Režisore Edīte Siļķēna; Cēsu teātris.
- 15.30 Skatītāju zālē - "Liesma / Ragana". Režisore Zanda Strogonova; Brocēnu teātris.
- 17.00 Pagrabstāva zālē - "Briksdāles ledājs". Režisore Ilze Kraukle; Lubānas amatierteātris.
- 19.00 Skatītāju zālē - skatuves kompozīcija pēc Gunāra Priedes lugu motīviem "Pie galda". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Tautas teātris.
22. martā
- 11.00 Skatītāju zālē - "Kaķīša dzirnavas". Režisore Maruta Castrova; Balvu Tautas teātris.
- 12.30 Viesību zālē - "Zilā rokassomiņa". Režisore Daina Kandevica; Liepājas neatkarīgais teātris.
- 13.30 Pagrabstāva zālē - bērnu koprades komēdija "Interesanti/neinteresanti". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Bērnu teātris.
- 14.00 Viesību zālē - "Divi Krišjāņi". Režisore Ziedīte Začeste; Talsu novada muzejs.
- 15.00 Skatītāju zālē - "Arlabunakti". Režisore Salīne Briežkalna; Birmingemas Mazais teātris.