Lai tikšanās reizē būtu vairāk laika klātienes sarunām un diskusijām, aicinājums ir interesējošos jautājumus un priekšlikumus par dažādām jomām iesniegt jau savlaicīgi, atstājot Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā ierosinājumu kastītē, Meņģeles veikalā vai Meņģeles Tautas namā, kā arī jautājumus/priekšlikumus ir iespēja iesūtīt elektroniski līdz 26. aprīlim šeit: Jautājumi un priekšlikumi tiks apkopti un iesniegti atbildīgajām personām.
Meņģeles pagastā sapulce tiek organizēta ne pirmo reizi. Iepriekšējās tikšanās reizēs īpaši aktualitāte tika pievērsta zādzībām Meņģeles teritorija, kā arī ceļu kvalitātei un nesakoptajām ceļmalām, kas aizauguši ar kokiem un krūmiem, centrālās apkures jautājumiem, skolēnu ēdināšana, izmantojot vietējo produkciju utt. Savukārt atzinīgi un ar prieku iedzīvotāji izteicās par kapu teritorijas sakopšanu un Zvanu ezera krasta labiekārtošanu.