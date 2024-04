Ikgadējās Notāru dienas šogad notiks 8. un 9.martā

Vienlaikus augusi arī krāpnieku aktivitāte, steidzot izmantot iedzīvotāju lētticību. Mudinot iedzīvotājus pirms juridiska rakstura lēmumu pieņemšanas konsultēties ar jomas speciālistiem, Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) rīkotajās ikgadējās Notāru dienās tiks turpināta pērn uzsāktā tēma par riskiem darījumos ar nekustamo īpašumu, uniedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas.

Lai apkopotu krāpšanas upuru stāstus, brīdinātu līdzcilvēkus un tādējādi nepieļautu līdzīgu krāpšanas gadījumu atkārtošanos, notāri izveidojuši īpašu interneta vietni www.daliespieredze.lv. Tajā ikviens Latvijas iedzīvotājs var ierakstīt savu stāstu un dalīties tajā ar notāriem, nepieciešamības gadījumā arī saņemot notāru konsultāciju.

“Katram cilvēkam kaut reizi dzīvē ir jāveic kāds darījums ar nekustamo īpašumu – jāpērk, jāpārdod, jādāvina vai jāpieņem dāvana, jāizīrē, jāatstāj vai jāsaņem mantojums.Liela daļa Latvijas iedzīvotāju neapzinās juridiskos un finansiālos riskus, kas saistās ar nekustamā īpašuma darījumiem. Robi likumos un cilvēku neuzmanība ik gadu sagādā vieglu ķērienu krāpniekiem. Krāpnieki ir izdomas bagāti, un veidu, kā cilvēks tiek apkrāpts, ir daudz –tiek noformēti darījuma dokumentikrāpniekam izdevīgā formā, veikti fiktīvidarījumi un izmantota iedzīvotāju lētticība, krāpniekiem uzdodoties par banku, policijas vai notariāta pārstāvjiem. Vienīgais veids, kā cilvēkus pasargāt, ir izglītot gan par to, kādas ir krāpšanas pazīmes, un veidiem, kā droši veikt darījumus, gan par to, ko no tevis kā iedzīvotāja drīkst prasīt likumsargs, finanšu institūcijas pārstāvis vai notārs. Notārs nekad telefonsarunā neprasīs steidzami pārskaitīt naudu uz savu kontu, tāpat kā bankas darbinieks neprasīs, piemēram, SMART ID identifikācijas PIN kodus,” norāda Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Šogad Notāru dienu ietvaros 8.un 9.martā no plkst.10.00 līdz 14.00 ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs saņemt bezmaksas notāru konsultācijas visos zvērinātu notāru birojos Latvijā. Konsultācijas noritēs klātienē, un ikvienam būs iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. Noskaidrot dzīvesvietai tuvāko zvērinātu notāru biroju šeit: