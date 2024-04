Ikšķiles Brīvā skola 29.maijā aicina uz andeli – tirdziņu

Tirgotājiem dalības maksa ir 12,00 eiro, pieteikumi tirgotāja vietai līdz 28. maija plkst. 18.00 var sūtīt uz e-pasta adresi: ).

Apmeklētājiem ieeja andelē – tirdziņā ir bez maksas.

Ar prieku gaidīsim tirgotājus un apmeklētājus ne tikai no Ikšķiles, bet arī citām pilsētām!

Tirgotājiem ierašanās jau no plkst. 8.30, lai būtu iespēja laikus sakārtot savu stendu.

Tirdziņā būs iespēja gan tirgot, gan iegadāties:

-drēbes (pieaugušo un bērnu);

-rotaļlietas, spēles, mantas bērniem;

-grāmatas (gan pieaugušo, gan bērnu);

-rotaslietas un aksesuārus;

-kosmētiku, higiēnas preces, smaržas (tirgotāji drīkst pārdot savus “neveiklos” pirkumus vai saņemtās dāvanas, kuras tomēr nesadzīvo ar saņēmēju);

-interjera lietas, traukus (no sava mājas interjera);

-mūzikas instrumentus (pieaugušajiem un bērniem);

-sporta inventāru bērniem un pieaugušajiem (skrituļslidas, ūdens hobiju inventārs, slēpes, slidas, ragaviņas, riteņus u.tml.);

-dažādus pašu radošus darinājumus – rokdarbus (sākot no rotām līdz groziem, virtuves dēlīšiem un dažādiem mākslas darbiem – gleznām, keramikas u.tml.).

Būs pieejamas pusdienas no “Gardās Pupas”, dažādi gardumi (saldējumi, kūkas, maizes, zupa u.tml.) un dzērieni (kafija, kombuča, limonādes u.tml.) no Brīvā veikala (ņemiet līdzi take away krūzes, dakšiņas, karotes un savus līdzņemšanas traukus.

Ļoti sliktu laikapstākļu gadījumā, pasākums var tikt pārcelts!