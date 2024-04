Ikšķiles pilsētas bibliotēkas Lasītāju kluba biedru tikšanās

Aija sniedza ieskatu par to, kā viņa sāka dzeju rakstīt, kas to veicinājis un kā veidojās grāmatas. Šī grāmata ir pieejama arī bibliotēkā un to var nopirkt vairākās grāmatnīcās un veikalā “Labumu bode” (Ikšķile). Dzejošana nav apstājusies, un ceram drīzumā sagaidīt Aijas jauno grāmatu!

Mums tikšanās laikā pievienojās arī bijusī Ikšķiles novada Kultūras nodaļas vadītāja D. Jansone. Sev līdzi viņa atveda nenovērtējamu bagātību – visus žurnāla “Atpūta” eksemplārus, ko uzdāvināja bibliotēkai. Uzzinājām, ka šie žurnāli ir atgriezušies mājās - Ikšķilē. Savulaik D. Jansonei tās glabāšanā un godināšanā atdeva kāda ikšķiliete, zinot, ka tie nonākuši labās rokās.

Mēs vēlējamies sniegt dāvanu klubiņa dalībniekiem. Turpmāk viņi izlasītās grāmatas un domas par tām varēs pierakstīt mūsu izveidotajā un viņiem uzdāvinātajā “Mana lasīšanas dienasgrāmata”. No sirds novēlam nezaudēt lasīšanas prieku!

Atlikušajā laikā apmainījāmies viedokļiem par nesen izlasīto. Karstas diskusijas izraisīja A. Pučes grāmata “Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi”. Tā viennozīmīgi ir grāmata, kas neatstās vienaldzīgu nevienu!

Atgādinām, ka decembrī Lasītāju klubs nenotiek, bet tiekamies nākamgad 27. janvārī plkst.10.00. Vienmēr gaidām jaunus klubiņa dalībniekus savā pulkā! Sekojiet līdzi informācijai!

No sirds novēlām mierpilnus Ziemassvētkus un bagātus jaukiem piedzīvojumiem un labā emocijām Jauno gadu!