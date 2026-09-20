Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde

Darba kārtībā:
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes ziņojums par padomes aktualitātēm.
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju izvirzīto prioritāšu, kas būtu iekļaujami 2027.gada budžetā apkopojums.
- Ikgadējā tikšanās ar Ogres domes priekšsēdētāju Andri Krauju – Turpmākā plānotā ar padomes darbību saistīto jautājumu apspriešana.
- Tikšanās ar Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldnieku Induli Trapiņu – Turpmākās plānotās pārvaldes aktivitātes Ikšķiles pilsētas attīstībai.
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju 23.09.2026. padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un citu aktuālo jautājumu apspriešana.