Sestdiena, 13.12.2025 01:37
Lūcija, Veldze
Sestdiena, 13.12.2025 01:37
Lūcija, Veldze

Ikšķiles Ziemassvētku sprints

23 Dec Ikšķile
12:00
Ikšķiles Ziemassvētku sprints

Ikšķiles Ziemassvētku sprints

23 Dec Ikšķile
12:00

23. decembrī gaidāms Ikšķiles 5. Ziemassvētku sprints: noskrien savu svētku distanci, izbaudi īstu ziemas prieku un pie mirdzošās Ikšķiles Ziemassvētku egles satiec pašu Ziemassvētku vecīti! Sagatavo pantiņu, dziesmiņu vai mazu priekšnesumu.

Starts - plkst. 12.00, finišs - līdz plkst. 14.00. Dalībniekus priecēs piparkūku medaļas un balviņu izloze! Vairāk informācijas - lof.lv.

mceu_88528996111765578687402.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?