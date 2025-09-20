Improvizācijas meistarklase un izrāde

Savu bezmaksas biļeti uz vakara izrādi var iegūt šeit.
21. septembrī plkst. 15.00–17.00 Madlienas Kultūras namā notiks improvizācijas meistarklase - dalībnieki aicināti iepazīt improvizācijas mākslu praksē. Plkst. 18.00–20.00 paredzēta Improvizācijas teātra izrāde: skatītājiem būs iespēja piedzīvot unikālu izrādi, kas top uz vietas – bez scenārija un iepriekšējas sagatavošanās, skatītāju ierosinājumi kļūs par pamatu aizraujošiem stāstiem un negaidītiem notikumiem uz skatuves.
Savu bezmaksas biļeti uz vakara izrādi var iegūt šeit.