Automašīnas varēs novietot lielajā stāvlaukumā, kas saskaņots auto novietošanai (Peldu iela 2, pļava aiz Ikšķiles estrādes). Pieejamas arī citas publiskās stāvvietas, skatīt karti.
Skatītāju labsajūtai darbosies kafejnīca un bāri, būs iespēja baudīt gan karstos kokteiļus, gan atspirdzinošus dzērienus. Pie ieejas kasēs būs iespēja iegādāties Bermudu Divstūra cepures un CD.
Koncerta sākums plkst. 19.00. Koncerta ilgums 1h20min.
Pēc koncerta ballīti līdz plkst.24.00 Ikšķiles estrādē turpinās Radio SWH personība un DJ Artis Dvarionas!
Informācija par koncertu šeit: