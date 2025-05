IT tīklošanās pasākums

21. maijā plkst. 18.00 (ierašanās no 17.40) paplašinātās realitātes izklaides telpā “Cita telpa” Ogrē notiks “IT Waffle Meetup #44 – Ogre”, kas aicina IT jomas profesionāļus, studentus, skolēnus, uzņēmējus un entuziastus satikties neformālā gaisotnē, uzzināt par tehnoloģiju jaunumiem un iedvesmoties no pieredzes stāstiem.