Tādēļ Ogres novada Izglītības pārvaldes atbalsta jomu metodiķi aicina speciālos pedagogus, izglītības psihologus un skolu pārstāvjus 23.05.2022. laikā no plkst.13:00 līdz 16:00 Ogres Centrālās bibliotēkastelpās uz informatīvi izglītojošu pasākumu "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem".
Pasākumā plānots:
- neliela ekskursija jaunajā bibliotēkā
-Rīgas 5.pamatskolas - attīstības centra pārstāvja prezentācija par projekta - programmas "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem" mērķiem, izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem, lai veicinātu tolerances pret citādo veidošanos izglītojamo vidū.
-filma "Modes skate".
Pieteikšanās šeit: līdz 19.05.2022.
Sabiedrība esam mēs - tikai mēs varam veidot sabiedrību labāku katram no mums!